مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

شتوتجارت

خسر آينتراخت فرانكفورت من منافسه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وخرج حكم المباراة فليكس بريش لتلقي العلاج ولم يستطع من إكمال المباراة ليُستبدل.

وتلقى فرانكفورت الهزيمة الأولى له منذ 5 أكتوبر الماضي ضد فريق باوك اليوناني في الجولة الثانية من كأس المؤتمرات.

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وبذلك بقي فرانكفورت 8 مباريات دون تلقي خسارة.

وشارك عمر مرموش الدولي المصري في المباراة حتى الدقيقة 80.

ولعب مرموش سابقا في فريق شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج في موسم 2021-2022.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 18 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ارتفع رصيد شتوتجارت ليصل للنقطة 27 في المركز الثالث.

وصف المباراة

دخل شتوتجارت سريعا في أجواء المباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.

وأدرك فرانكفورت التعادل في الدقيقة 24 بعد عرضية ارتدت في فالديمار أنتون مدافع شتوتجارت وتغير اتجاها لتسكن شباك أليكساندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

حدث لا نراه كثيرا

تعرض فليكس بريش حكم المباراة لإصابة في الدقيقة 34 جعلته يخرج لتلقي العلاج اللازم.

ولم يتمكن بريش من إكمال المباراة نتيجة الإصابة ولذلك دخل بديله.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول أضاف أونداف الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية هوائية قابلها برأسية متقنة في مرمى تراب.

وهدأ إيقاع المباراة كثيرا في شوطها الثاني عكس الشوط الأول.

وخرج مرموش في الدقيقة 80 ودخل جيسيك نجانكام بدلا منه.

وظلت المباراة هكذا ولم يتمكن فرانكفورت في إدراك التعادل وعلى الجانب الآخر دافع شتوتجارت جيدا.

الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش أونداف
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