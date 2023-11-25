خبر في الجول - سموحة يستفسر عن ضم مروان حمدي.. واسم محتمل في الصفقة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 21:22

كتب : عمرو نبيل

مروان حمدي أثناء خروجه خلال مباراة المصري

استفسر نادي سموحة عن إمكانية ضم مروان حمدي مهاجم المصري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مروان حمدي

النادي : المصري

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة
المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك احتمالية لدخول حسام حسن في الصفقة بجانب مقابل مادي لإتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مجلس المصري لم يتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي حتى الآن ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهو الأقرب للحدوث.

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وعلم FilGoal.com أيضا من مصدر داخل إدارة النادي البورسعيدي إنه حدد مبلغ 40 مليون جنيه لبيع مروان حمدي نظرا لضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

بعض الأندية تواصلت مع المصري من أجل اللاعب منهم الزمالك، لكن شفهيا فقط. وكيل اللاعب أخطر الإدارة كذلك باهتمام الأهلي بضم اللاعب.

مروان حمدي انضم للنادي المصري بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

وخاض حسام حسن 4 مباريات الموسم الجاري بقميص سموحة دون أن يسجل أو يصنع.

وعاد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة في الدوري مجددا بعد موسم ونصف بقميص الأهلي سجل خلالها 4 أهداف في 40 مباراة.

ماذا حدث؟

أعلن نادي المصري تغريم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز ضد الجماهير.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا في لقاء أقيم لحساب الجولة الخامسة.

وسبق أن صرّح علي ماهر عن أزمة مروان حمدي أجاب: "مروان حمدي مستبعد وتم تغريمه مليون جنيه، وهناك أمور لا نقبلها نهائيا تجاه الجماهير".

مروان حمدي المصري سموحة الدوري المصري
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