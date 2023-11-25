بسبب الحرب.. انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم انسحاب نادي جبل المكبر الفلسطيني عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويعود سبب انسحاب النادي الفلسطيني هو عدم القدرة على السفر خارج فلسطين بسبب الحرب على غزة.

وكان من المقرر أن يلاقي فريق جبل المكبر نظيره العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي.

وشدد الاتحاد اللبناني أن بالتالي سيستكمل مباريات الدوري اللبناني من 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وسيصدر البرنامج النهائي للأسابيع المتبقية يوم الإثنين المقبل.

وتوج جبل المكبر في شهر مارس الماضي بكأس ياسر عرفات للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه في النهائي على مركز بلاطة بهدف دون رد.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب فيصل الحسيني أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشوطين وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وتسبب إطلاق الغاز من قبل قوات الاحتلال في تعرض بعض المشجعين واللاعبين للإغماء.

وكان من المقرر تأجيل المباراة لكن استطاع كلا الفريقين في النهاية إكمالها.

وتقام بطولة كأس ياسر عرفات منذ عام 2011 ويعد ذلك اللقب هو الثاني لجبل المكبر بعد الموسم الماضي.

أما مركز بلاطة ففشل في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018.

وخلال العام الحالي كان النادي الفلسطيني وقع اتفاقئية توأمة مع الإفريقي التونسي.