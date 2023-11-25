خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف مهنة أخرى أحبها غير التدريب.. ومصادفاته مع أسوان

نشر نادي الجونة الجزء الثالث من حواره المختلف مع مدربه علاء عبد العال لتعريف الجمهور عليه عن قرب وعن شخصيته خارج الملعب.

وبسؤاله عما كان ليحب أن يفعل إن لم يكن مدربا قال: "عملت في وظيفتين وأحببتهما، الأولي حين كنت ظابط شرطة وكان هذا حلما في طفولتي".

وأضاف "الثانية هي التدريب والذي بدأته في سن صغير، وهي المهنة الثانية التي تمنيتها وقد كان".

وعن موقف لن ينساه كمدير فني قال: "هناك مواقف ترتبط بأحداث المباريات، حيث مررت بأكتر من تجربة صعبة".

وأضاف "الداخلية في موسم 16-17 كان مهددا بالهبوط وعدنا به في آخر 10 مباريات، تمكنت من انتشاله في الجولة الأخيرة بالفوز على طنطا 1-0".

وأوضح "بالمصادفة كان أسوان من ينافسنا على الجانب الآخر وكان فوزنا سببا في هبوطه".

وواصل "الموقف الثاني كان المباراة الأخيرة أمام أسوان في الموسم الماضي حين فزنا عليه في ملعبه 4-2 وبقى الداخلية".

وعن نصيحة يوجهها للاعبين قال: "تم اختياركم بعناية لتمثيل فريق الجونة العائد للدوري الممتاز والذي دائما ما نعمل على بقائه بكم، فحافظوا على المكان الذي وثقنا فيكم لتمثيله".

واختتم "أتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحافظوا على أنفسهم داخل وخارج الملعب في حياتهم الشخصية لنصل للهدف الذي نريده وهو بقاء الجونة في الدوري الممتاز بشكل لائق".

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ويتولى علاء عبد العال قيادة الجونة بداية من الموسم الجاري.

ورفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط عقب مرور ست جولات من الدوري.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة.