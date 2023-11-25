اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح

أوضح عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة موقف اتحاد اللعبة من طلب الزمالك إيقاف لاعبته مايا ممدوح.

وأرسل الزمالك بيانا إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة طالب خلاله بإيقاف اللاعبة وإحالتها للتحقيق بسبب سفرها دون علم النادي.

وقال عمرو مخلوف لـ FilGoal.com: "نتنظر نتيجة التحقيق الأولي مع مايا ممدوح، وعلى ضوء التحقيق والعقوبة سيتم إبلاغنا".

وأضاف "بعد ذلك سندرس الأمر، وهل تستحق العقوبة التي لم يصدرها الزمالك حتى الآن أم لا، لأنها لاعبة دولية".

وأتم" الزمالك أوقف اللاعبه دون التحقيق معها ولذلك كاتحاد اللعبة ننتظر نتيجة التحقيق ثم نتدخل".

وأرسل الزمالك خطابا لاتحاد الكرة الطائرة بسبب سفر اللاعبة بدون إذن النادي بشكل رسمي، وخوضها مباراة بقميص الهلال السعودي.

وأشار البيان إلى أن اللاعبة انقطعت عن تدريبات الفريق ولم يستطع مسؤولو الفريق التواصل معها مؤخرا.