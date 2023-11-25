انتهت- فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

شتوتجارت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.

ولعب مرموش سابقا في فريق شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج في موسم 2021-2022.

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نهاية المباراة

ق 79: خروج مرموش ودخل جيسيك نجانكام.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول سجل أونداف الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية قابلها برأسية متقنة في مرمى تراب.

استبدال الحكم بسبب الإصابة.

ق 34: إصابة حكم المباراة وخروجه لتلقي العلاج.

ق 24: جووول التعادل لفرانكفورت بعد عرضية ارتدت في فالديمار أنتون مدافع شتوتجارت وتغير اتجاها لتسكن الشباك.

ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.

بداية المباراة

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت شتوتجارت
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