النتيجة الأكبر في تاريخ الدوري السعودي.. الهلال يسحق الحزم بـ9 أهداف

سحق الهلال منافسه الحزم بتساعية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وحقق الهلال بتلك النتيجة رقما قياسيا فأصبحت الأكبر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بالمسمى الجديد

لكن فعلها الهلال من قبل في عام 1979 ضد الرياض إذ حقق نفس النتيجة لكن قبل أن يكون بالمسمى الحالي.

وسجل مالكوم "هاتريك" الثاني له رفقة الهلال خلال الموسم الجاري، إذ كان الأول في شباك أبها، وهذا هو الهاتريك التاسع حتى الآن في الدوري.

ويعتبر مالكوم الوحيد الذي سجل هاتريك مرتين خلال الموسم الحالي.

وللمباراة الـ12 على التوالي يحقق الهلال الفوز في جميع البطولات تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة السابعة متذيلا الترتيب.

وأحرز أهداف الهلال مالكوم (3)، ومحمد كنو، وأليكساندر ميتروفيتش، ومحمد القحطاني، وصالح الشهري، ومحمد البريك، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وافتتح ميتروفيتش أهداف الهلال في الدقيقة 14 من رأسية قوية نتيجة عرضية من محمد البريك.

وضاعف كنو النتيجة من تسديدة صاروخية من بُعد في الدقيقة 32.

واستغل القحطاني ارتداد الكرة من تصدي حارس مرمى الحزم وسددها مباشرة في الشباك ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وأضاف مالكوم الهدف الرابع لفريقه والأول له في الدقيقة 52 بعدما انفرد تماما من تمريرة ميتروفيتش ليراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

وعاد مالكوم ليسجل الهدف الخامس للهلال والثاني له بعدما تمكن من تسديد الكرة نتيجة عرضية أرضية في الدقيقة 55.

وأبى الشهري أن ينهي المباراة دون تسجيل هدفا له، ففي الدقيقة 79 سجل الشهري الهدف السادس من صناعة ميشيل.

وفي الدقيقة 81 سجل البريك الهدف السابع بعدما ارتدت الكرة من حارس مرمى الحزم نتيجة عرضية قوية من سافيتش وسدد البريك الكرة التي كانت على خط المرمى.

وتمكن مالكوم من تسجيل هاتريك في الدقيقة 85 والثامن له بعدما تسلم تمريرة سلمان الفرج من داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

وأنهى سافيتش الأهداف في الدقيقة 93 بعد تسديد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتذهب إلى أعلى نقطة في الشباك.