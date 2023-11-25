تشافي: لدينا ركلة جزاء لم تحتسب.. وهدف رايو فايكانو من تسلل

فشل في الفوز عليه للمرة الخامسة.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو

قائمة ريال مدريد - وسط العديد من الغيابات.. استدعاء خمسة شباب لمواجهة قادش

انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة

مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب بكل الثقة على الرغم من الغيابات.. ويجب تقليل عدد المباريات

تشكيل برشلونة - عودة دي يونج وغياب شتيجن في مواجهة رايو فايكانو

جريزمان: أريد أن أصبح أسطورة في أتليتكو مدريد.. وأطمح لهدف لم أحققه أبدا

جاكسون: لم أمتلك قميص رونالدو بسبب الفقر لكن لجأت لطريقة لأقتنيه

مؤتمر تشافي عن خسارة جافي.. ورده "بـ العربية" على انتقال جوندوجان للـ دوري السعودي