الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك وأبو سليم

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

عُقد الاجتماع الفني اليوم السبت لمباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في المباراة التي ستجمعهما غدا الأحد في أولى جولات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض بالكامل في حين يرتدي حارس المرمى زيه الأخضر.

وسيرتدي أبوسليم زيه باللون الأزرق الكامل في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل.

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وكذلك الاتفاق على منح الفريق الليبي 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره أبو سليم في الساعة السادسة مساء على ملعب برج العرب.

ويتواجد مع الزمالك في المجموعة كل من:

سوار الغيني

ساجرادا الأنجولي

سوار الغيني

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

** أبو سليم في مصر

** سوار في غينيا

** ساجرادا في مصر

** ساجرادا في أنجولا

** أبو سليم في ليبيا

** سوار في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس.

الزمالك كأس الكونفدرالية أبو سليم الليبي ساجرادا الأنجولي
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