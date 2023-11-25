أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة

أوضح ترينت أليكساندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي كيف حاول منافسهم مانشستر سيتي إيقافه من الدخول بالكرة داخل خط وسط خصمهم.

وتعادل ليفربول ضد مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال الظهير الأيمن الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لاحظت أن بيرناردو سيلفا كان قريبا جدا مني عندما كنت أتوجه إلى الداخل في وسط الملعب، ولهذا أعتقد إن كان هناك خطة لعب لمنعي من الحصول على الكرة في خط الوسط".

وأضاف "بالتأكيد لعبنا أفضل من العام الماضي، وفي العموم ليس لدينا سجل تهديفي جيد هنا، لم يكن مستوانا الأفضل على الإطلاق، لكن حصلنا على نقطة من المباراة، كان لدينا العديد من الفرص لتحقيق الفوز".

وتابع "طريقتهم وخطتهم كانت صعبة حقا، أعادنا تنظيم صفوفنا بين الشوطين وخرجنا بطريقة لعب مختلفة للضغط عليهم أكثر، يكون الأمر صعبا على المستوى اللاشعوري عندما تلعب ضد مانشستر سيتي، فلا يمكنك أن تقترب منهم أو تقف ضدهم".

وأنهى حديثه قائلا: "في مباريات سابقة لعبنا أفضل من سيتي وخسرنا، كنا بحاجة إلى النقطة حتى لو لم نلعب بشكل أفضل، وذلك يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة".

ويعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.