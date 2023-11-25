فشل في الفوز عليه للمرة الخامسة.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

هدف روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة ضد رايو فايكانو

تعادل برشلونة مع رايفو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل أوناي لوبيز هدف رايو فايكانو بينما سجل فلوريان لوجيني هدف برشلونة بمرمى فريقه.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 31 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن جيرونا المتصدر، كما ارتفع رصيد رايو للنقطة الـ 19 في المركز الثامن.

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وفشل برشلونة في الفوز على رايو فايكانو للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات.

التشكيل

عاد فرينكي دي يونج لتشكيل برشلونة بعد غياب قرابة الشهرين للإصابة، بينما لعب إنياكي بينيا بدلا من مارك أندري تير شتيجن.

أحداث المباراة

فايكانو كان هو المبادر بالهجوم وكاد أن يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها كانت سهلة في يد بينيا.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل هو الآخر ولكن كرته طالت بعد المرور من حارس المرمى.

وتقدم رايو فايكانو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 38 بتسديدة رائعة من أوناي لوبيز من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني كان برشلونة أكثر إصرارا على التعادل والمبادرة الأولى كانت بعد دقيقة واحدة من جواو كانسيلو جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 76 سدد رافينيا البديل كرة رائعة ارتدت من القائم الأيمن.

وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة الـ 83 برأسية مستغلا عرضية من أليخاندرو بالدي.

وحاول برشلونة تسجيل هدف الفوز في باقي الدقائق ولكن بدون تشكيل خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري على ملعبه ضد أتليتكو مدريد، بينما سيحل رايو فايكانو ضيفا على بلباو.

برشلونة الدوري الإسباني رايو فايكانو
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