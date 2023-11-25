Gaming - الكشف عن متطلبات تشغيل لعبة Tekken 8 على الكومبيوتر

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

tekken 8

أعلن متجر Steam عن المواصفات المطلوبة لأجهزة الكومبيوتر من أجل تشغيل لعبة Tekken 8.

وتحتاج اللعبة إلى RAM بحد أدنى بمساحة 8 جيجا بينما يحتاج إلى 16 جيجا ليشغل اللعبة بأعلى أداء لها.

وأوصت الشركة بعدم فتح تطبيقات في الخلفية أثناء تشغيلها من أجل الحصول على أعلى أداء.

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وتأتي اللعبة بمساحة 100 جيجا بايت وهو ما تحتاجه من مساحة متوفرة على جهازك.

وجاءت متطلبات تشغيل اللعبة بالكامل كالتالي:

المتطلبات لتشغيلها بأقل أداء:

يتطلب معالج 64 بت ونظام التشغيل

نظام التشغيل: Windows 10 64-Bit

كارت الشاشة: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

الرسومات: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

مساحة التخزين: 100 جيجا بايت

المتطلبات لتشغيلها بأعلى أداء

يتطلب معالج 64 بت ونظام التشغيل

نظام التشغيل: Windows 10 64-Bit

كارت الشاشة: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

: 16 GB RAM

الرسوميات: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

مساحة التخزين: 100 جيجا بايت

بطاقة الصوت: بطاقة صوت متوافقة مع DirectX/مجموعة شرائح مدمجة

ومن المنتظر أن يتم إصدار اللعبة يوم 26 يناير المقبل على أجهزة PlayStation 5 و Xbox Series X|S و PC.

gaming tekken 8
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