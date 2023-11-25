Gaming - الكشف عن متطلبات تشغيل لعبة Tekken 8 على الكومبيوتر

أعلن متجر Steam عن المواصفات المطلوبة لأجهزة الكومبيوتر من أجل تشغيل لعبة Tekken 8.

وتحتاج اللعبة إلى RAM بحد أدنى بمساحة 8 جيجا بينما يحتاج إلى 16 جيجا ليشغل اللعبة بأعلى أداء لها.

وأوصت الشركة بعدم فتح تطبيقات في الخلفية أثناء تشغيلها من أجل الحصول على أعلى أداء.

وتأتي اللعبة بمساحة 100 جيجا بايت وهو ما تحتاجه من مساحة متوفرة على جهازك.

وجاءت متطلبات تشغيل اللعبة بالكامل كالتالي:

المتطلبات لتشغيلها بأقل أداء:

يتطلب معالج 64 بت ونظام التشغيل

نظام التشغيل: Windows 10 64-Bit

كارت الشاشة: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

الرسومات: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

مساحة التخزين: 100 جيجا بايت

المتطلبات لتشغيلها بأعلى أداء

يتطلب معالج 64 بت ونظام التشغيل

نظام التشغيل: Windows 10 64-Bit

كارت الشاشة: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

: 16 GB RAM

الرسوميات: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

مساحة التخزين: 100 جيجا بايت

بطاقة الصوت: بطاقة صوت متوافقة مع DirectX/مجموعة شرائح مدمجة

ومن المنتظر أن يتم إصدار اللعبة يوم 26 يناير المقبل على أجهزة PlayStation 5 و Xbox Series X|S و PC.