قائمة ريال مدريد - وسط العديد من الغيابات.. استدعاء خمسة شباب لمواجهة قادش

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستسافر لمواجهة قادش.

ويلعب ريال مدريد مع قادش غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب كل من تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا – وإدير ميليتاو وإدواردو كامافينجا وأردا جولير وأوريلين تشواميني – وفينيسيوس جونيور بسبب الإصابة.

كما شهدت القائمة استعداء خمسة لاعبين من فريق الشباب.

وعاد بيلينجهام وداني سيبايوس بشكل طبيعي للقائمة بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – دييجو بينييرو – فران.

الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس – جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – ماريو مارتن – نيكو باز.

الهجوم: رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز – جونزالو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.