انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق83. جووووول التعادل لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي برأسية بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.
ق76. القائم يمنع التعادل بتسديدة من رافينيا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. جوووول أول لرايو فايكانو عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ق9. بينيا يتصدى بسهولة لتسديدة من لاعب فايكانو من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
فشل في الفوز عليه للمرة الخامسة.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو قائمة ريال مدريد - وسط العديد من الغيابات.. استدعاء خمسة شباب لمواجهة قادش مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب بكل الثقة على الرغم من الغيابات.. ويجب تقليل عدد المباريات تشكيل برشلونة - عودة دي يونج وغياب شتيجن في مواجهة رايو فايكانو جريزمان: أريد أن أصبح أسطورة في أتليتكو مدريد.. وأطمح لهدف لم أحققه أبدا جاكسون: لم أمتلك قميص رونالدو بسبب الفقر لكن لجأت لطريقة لأقتنيه مؤتمر تشافي عن خسارة جافي.. ورده "بـ العربية" على انتقال جوندوجان للـ دوري السعودي آس: تعليق جديد من وكيلة هالاند عن احتمالية انتقاله لـ ريال مدريد