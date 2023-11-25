انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

هدف روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة ضد رايو فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق83. جووووول التعادل لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي برأسية بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

ق76. القائم يمنع التعادل بتسديدة من رافينيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جوووول أول لرايو فايكانو عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق9. بينيا يتصدى بسهولة لتسديدة من لاعب فايكانو من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة الدوري الإسباني رايو فايكانو
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