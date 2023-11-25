مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب بكل الثقة على الرغم من الغيابات.. ويجب تقليل عدد المباريات

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريقه سيلعب ضد قادش بكل ثقة على الرغم من الإصابات التي يعاني منها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قادش غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعاني من العديد من الإصابات بالفعل التي تؤثر علينا ولكننا فريق تنافسي واعتدنا على المنافسة على الرغم من الغيابات وسنلعب بكل الثقة في العالم ونتمنى أن يتعافى المصابون قريبا".

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وتابع "من يحضرون جداول المباريات يجب أن يروا ما يحدث نعاني من مشكلات حاليا، كأس العالم قادم بعدد مباريات ودوري الأبطال كذلك، يجب أن نقلل عدد المباريات وهذا واجب على الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي ولكنهم يفعلون العكس وسنعاني من مشكلات حتى إصلاح الأمر".

وكشف "فخور بحديث منتخب البرازيل عني ولكن حتى نهاية عقدي لن أتحدث عن مستقبلي".

وشدد "لا نعاني من مشاكل في وسط الملعب، بيلينجهام يمكنه اللعب في العمق وأيضا براهيم دياز وعززنا صفوفنا بجونزالو ونيكو باز من الشباب ولدي ثقة كبير في فريقي، فينيسيوس لم يلعب في السابق لمدة شهر ولم نواجه أي مشكلة وقالوا إن الفريق يعتمد على بيلينجهام وفزنا على فالنسيا بخمسة أهداف بدونه".

وأضاف "رودريجو بخير والانزعاجات البسيطة التي عانى منها ذهبت وسيكون متاحا لمباراة الغد".

وأكمل "فالفيردي عاد من أوروجواي وهو بخير وقد يلعب كلاعب ارتكاز، لدينا عدة خيارات حول ذلك".

وأتم "قائد الفريق لا يلزم أن يكون لاعب أساسي بلا منازع ولكن يجب أن يتمتع بصفات القيادة مثل ناتشو ومارسيلو وسيرخيو راموس وأن يتمتع بالالتزام والجدية وأنا سعيد جدا بالدور الذي يقوم به ناتشو وبالطبع الجميع يريد أن يلعب أكثر".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد فادش كارلو أنشيلوتي الدوري الإسباني
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