ليكيب: بعد شكوى السنغال.. فيفا يقرر إيقاف لاعب فرنسا تحت 17 عاما بشكل مؤقت

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

يانيس إيسوفو

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف يانيس إيسوفو لاعب منتخب فرنسا تحت 17 عاما بشكل مؤقت.

وكان منتخب السنغال قد طلب استبعاد فرنسا من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما بسبب إشراك إيسوفو غير المؤهل خلال دور المجموعات من البطولة التي تقام في إندونيسيا.

وتأهل منتخب فرنسا على حساب السنغال إلى ربع النهائي بالتفوق في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وفي دور ربع النهائي حقق منتخب فرنسا الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد في مباراة لم يشارك فيها إيسوفو ولم يجلس على دكة البدلاء مما يؤكد ما كشفت عنه ليكيب.

وجاءت الشكوى بشأن اللاعب يانيس إيسوفو الذي شارك مع الديوك الفرنسية في دور المجموعات خلال 3 مباريات صنع خلالها هدفين.

كأس العالم للناشئين - السنغال تطالب باستبعاد فرنسا بسبب المادة 24

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

يانيس إيسوفو

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طلب منتخب السنغال استبعاد فرنسا من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما بسبب إشراك لاعب غير مؤهل خلال دور المجموعات من البطولة التي تقام في إندونيسيا.

وتأهل منتخب فرنسا على حساب السنغال إلى ربع النهائي بالتفوق في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وجاءت الشكوى بشأن اللاعب يانيس إيسوفو الذي شارك مع الديوك الفرنسية في دور المجموعات خلال 3 مباريات صنع خلالها هدفين.

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وكشف تقرير موقع "سبورت نيوز إفريقيا" أن اللاعب شارك مع النيجر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما.

وشارك إيسوفو مع النيجر في 3 مباريات بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال في 2022، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

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وبعد 4 أشهر لعب لمنتخب فرنسا تحت 17 عاما، وشارك في يورو الناشئين وخسر النهائي لصالح ألمانيا ومن ثم شارك في كأس العالم للناشئين والمقامة في إندونيسيا حاليا.

وبحسب المادة 24 من لوائح فيفا فإنه لا يسمح للاعب أن يمثل دولتين في نفس البطولة.

وسعى منتخب فرنسا لعدم التعرض لأي مشكلة جديدة، ولم يشرك إيسوفو في مباراة السنغال في دور الـ 16 من مونديال الناشئين.

وأصدر المنتخب السنغالي بيانا طلب فيه "استبعاد فرنسا من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما لإشراك لاعب بشكل غير قانوني".

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ويلتقي منتخب فرنسا في ربع النهائي مع أوزبكستان التي حققت مفاجأة ضخمة وأقصت إنجلترا من دور الـ 16.

فيفا فرنسا كأس العالم تحت 17 عاما يانيس إيسوفو
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