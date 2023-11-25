ليكيب: بعد شكوى السنغال.. فيفا يقرر إيقاف لاعب فرنسا تحت 17 عاما بشكل مؤقت

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف يانيس إيسوفو لاعب منتخب فرنسا تحت 17 عاما بشكل مؤقت.

وكان منتخب السنغال قد طلب استبعاد فرنسا من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما بسبب إشراك إيسوفو غير المؤهل خلال دور المجموعات من البطولة التي تقام في إندونيسيا.

وتأهل منتخب فرنسا على حساب السنغال إلى ربع النهائي بالتفوق في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي دور ربع النهائي حقق منتخب فرنسا الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد في مباراة لم يشارك فيها إيسوفو ولم يجلس على دكة البدلاء مما يؤكد ما كشفت عنه ليكيب.

وجاءت الشكوى بشأن اللاعب يانيس إيسوفو الذي شارك مع الديوك الفرنسية في دور المجموعات خلال 3 مباريات صنع خلالها هدفين.

كأس العالم للناشئين - السنغال تطالب باستبعاد فرنسا بسبب المادة 24 الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 14:26 كتب : FilGoal