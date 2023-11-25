تشكيل برشلونة - عودة دي يونج وغياب شتيجن في مواجهة رايو فايكانو
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 13:53
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد رايو فايكانو.
ويحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
وشهد تشكيل برشلونة عودة فرينكي دي يونج بعد أشهر من الإصابة.
ويغيب مارك أندري تير شتيجن عن حراسة مرمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها، ويعوضه إنياكي بينيا.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
حراسة المرمى: إنياكي بينيا.
الدفاع: جواو كانسيلو - إنيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي.
الوسط: بيدري - أوريول روميو - فرينكي دي يونج.
الهجوم: لامين جمال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة، بينما يحتل فايكانو المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
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