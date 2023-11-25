Gaming – طرح تحد جديد لسانت ماكسيمان لمدة 24 ساعة

طرحت لعبة EA FC24 تحد جديد لطور Ultimate team ضمن تحديات SBC.

ألان سان ماكسيمان النادي : الأهلي

التحديد الجديد هو لألان سان ماكسيمان لاعب أهلي جدة والذي يتوفر لمدة 24 ساعة فقط أي حتى الثامنة مساء الليلة السبت.

بطاقة سان ماكسيمان تمكنه من اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن.

ولإكمال التحدي يجب على اللاعب أن يصنع تشكيلين أحدهما بطاقة إجمالية للفريق 48 والثاني يحتوي على لاعب فرنسي وبطاقة إجمالية 83.

وجاءت طاقات بطاقة سان ماكسيمان كالتالي:

الطاقة الإجمالية: 86.

السرعة: 92.

التسديد: 80.

التمريرات: 78.

المراوغات: 90.

الدفاع: 33.

القوة الجسدية: 73.

التحدي يكلف بالكامل 51 ألف قطعة نقدية في حال لم يكن لديك أي لاعب في ناديك بالإمكان وضعه في أحد الفريقين ومع كل لاعب يتوفر لديك سيمكنك تقليل التكلفة.