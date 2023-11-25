جريزمان: أريد أن أصبح أسطورة في أتليتكو مدريد.. وأطمح لهدف لم أحققه أبدا

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد وسيلتيك

يرغب أنطوان جريزمان أن يصبح أسطورة لأتليتكو مدريد حينما يقرر تعليق حذائه في نهاية مسيرته.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وتحدث جريزمان لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "لدي دوافع لأصبح شخصا مهما مع أتليتكو، أن أصبح أسطورة لذلك النادي".

وأردف "أعرف أنه يجب علي اكتساب ذلك الأمر".

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وعن علاقته بالجماهير قال: "أشعر أنني استعدت علاقتهم معهم".

وتابع اللاعب الفرنسي حديثه "سجلت الكثير من الأهداف الموسم الجاري ولكنني أريد الفوز بالدوري الإسباني، لم أفز به من قبل وسيكون شيئا جميلا تحقيق االأمر".

وأتم "ولكنه موسم طويل للغاية ويجب علينا مواصلة العمل ونرى إن كنت محظوظا بما يكفي للفوز به".

ويحتل أتليتكو المركز الرابع في الترتيب بـ28 نقطة بفارق ست نقاط ولقاء أقل عن جيرونا المتصدر.

ولعب جريزمان مع أتليتكو مدريد من 2014 لـ2019 قبل أن يرحل لبرشلونة حتى عام 2021 وبعدها عاد لفريقه معارا قبل الانتقال له نهائيا في 2022.

ويعد جريزمان هو ثاني هدافي الأتليتي تاريخيا بـ169 هدفا بفارق أربعة أهداف عن لويس أراجونيس.

ولم يسبق لجريزمان الفوز أبدا بلقب الدوري الإسباني إذ أنه حينما ظفر به أتليتكو كان لاعبا في ريال سوسيداد أو برشلونة.

وحينما ذهب لبرشلونة لم يفز به مطلقا.

أتليتكو مدريد جريزمان
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