رغم رحيله منذ 3 أشهر.. إنييستا يتوج بالدوري الياباني

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

تتويج فيسيل كوبي بالدوري الياباني

توج نادي فيسيل كوبي بالدوري الياباني بعد الفوز على ناجويا جرامبوس في الجولة قبل الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

خوان ماتا

النادي : فيسيل كوبي

أندرس إنييستا

النادي : نادي الإمارات

فيسيل كوبي

سجل ثنائية فيسيل كوبي في المباراة كل من هاراويا إدي ويوشينوري موتو، بينما سجل كاسر جانكر هدف ناجويا الوحيد.

وارتفع رصيد فيسيل كوبي للنقطة الـ 68 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط غت يوكاهوما مارينوس صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

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التتويج كان هو الأول في تاريخ فيسيل كوبي بالدوري الياباني.

اللقب احتسب لأندريس إنييستا رغم رحيله عن فيسيل كوبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان إنييستا قد انتقل لنادي الإمارات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه شارك في 4 مباريات بالدوري قبل رحيله.

اللقب كان هو الثالث لإنييستا خلال مسيرته الكروية مع المنتخب والأندية.

وبالتتويج بالدوري يكون فيسيل كوبي قد توج بثلاث بطولات في تاريخه كان إنييستا حاضرا في جميعها.

خوان ماتا هو الآخر قد توج باللقب برفقة فيسيل كوبي لأنه انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتواجد ماتا على مقاعد البدلاء خلال المباراة ولكنه لم يشارك.

وسيلعب فيسيل كوبي مباراته الأخيرة بالدوري ضد جامبا أوساكا ولكنها لن تكون ذات أهمية لكلا الفريقين.

أندريس إنييستا الدوري الياباني فيسيل كوبي خوات ماتا
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