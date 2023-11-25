يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة

كشف يوسف حسن لاعب الزمالك عبر FilGoal.com بدء مرحلة العلاج الطبيعي بعد إتمام الجراحة.

يوسف حسن النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض يوسف حسن للإصابة في وقت سابق منذ عدة أشهر، وتم تشخيص الإصابة بقرحة في الكاحل تحتاج للتدخل الجراحي بالليزر.

وقال يوسف حسن لاعب الزمالك لـ FilGoal.com: "بدأت مرحلة العلاج الطبيعي بعد العملية التي خضعت لها في كاحل القدم".

وأضاف "ووفقا للأطباء سأعود للتدريبات خلال شهرين مع الفريق".

وأتم "سأخضع لفحوصات دائمة مع محمد أسامة طبيب الفريق في الفترة المقبلة".

وأشار اللاعب في وقت سابق على حسابه أنه ينتظر تواصل مسؤولي النادي لإجراء الجراحة حيث طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة من إجل إجراء الجراحة التي تتكلف 150 ألف جنيه.

وانضم يوسف حسن في بداية الموسم الماضي قادما من فريق شباب وادي دجلة.

ويعد حسن من بين لاعبي منتخب مصر للشباب.

وخاض يوسف حسن بقميص الزمالك 4 مباريات بعدد 200 دقيقة.

ومن قبل لعب لصفوف المقاولون العرب 8 مباريات مع الفريق الأول.