وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة

كشف أحمد رأفت وكيل اللاعبين عن إمكانية انتقال أحمد ربيع لاعب السكة الحديد إلى نادي الزمالك في يناير القادم.

وقال رأفت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك تواصل معنا لضم اللاعب، وعقوبة حرمان النادي الأبيض من القيد عطلت انتقاله بشكل مؤقت".

وبسؤاله عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الزمالك قال: "أي لاعب في دوري المحترفين أو الدرجة الثانية بالتأكيد يريد اللعب في الدوري الممتاز وتحديدا مع الزمالك أو الأهلي".

وأوضح "عقد اللاعب ممتد لمدة موسمين مع السكة ولم يوقع لأي فريق. انتقاله للزمالك متوقف على رفع إيقاف القيد عن النادي".

أما عن أحمد أمين قفة مهاجم إنبي وتوقيعه لأحد القطبين قال: "أخبار كثير تتناول توقيعه للأهلي والزمالك وهذا لم يحدث نهائيا. اللاعب لم يحضر جلسة مع أي ناد آخر".

وتابع "الأهلي والزمالك لم يدخلا مفاوضات لضم اللاعب حتى الآن، وأتته عروض من خارج مصر في نهاية الموسم الماضي ولا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة".

ولعب قفة 4 مباريات في الدوري المصري وسجل هدفا، وفي الموسم الماضي سجل 10 أهداف في 27 مباراة.