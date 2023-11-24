Gaming - تتويج Team Garuda بلقب بطولة Red bull clutch

توج فريق Team Garuda الإندونيسي بلقب بطولة "Red bull clutch" في لعبة "Valorant".

واستضافت مدينة إسطنبول التركية في صالة فولكس أرينا نهائيات البطولة.

وفاز الفريق الإندونيسي باللقب بعد الفوز على حساب فريق Zen Esports البيروفي بنتيجة 3-1.

وأقيمت المباراة النهائية بنظام Best Of 5.

أبطـــــــــــــــال لعبة Valorant 🔥 من قلب إسطنبول وبالتحديد في فولكس أرينا 😍🏟️ فريق Team Garuda الإندونيسي يحقق لقب redbull clutch على حساب فريق Zen Esports البيروفي بنتيجة 3-1 🏆💪 المباراة النهائية كانت بنظام Best Of 5 👏 pic.twitter.com/ayWsExMzUw — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2023

وحصد الفريق الإندونيسي على جائزة قدرها 20 ألف دولار بعد التتويج باللقب.

وتأهل الفريق من مجموعته الرابعة بالفوز على منافسيه الأربعة بنتيجة 1-0.

وفي دور الـ 16 فاز على الفريق الألمان bubatzbuben بنتيجة 2-0.

وفي ربع النهائي فاز على team snakes بنفس النتيجة، ثم في نصف النهائي تفوق على Narodni Garda بنتيجة 2-0 أيضا.