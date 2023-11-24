Gaming - تتويج Team Garuda بلقب بطولة Red bull clutch

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 23:46

كتب : سالم محمد

Team Garuda

توج فريق Team Garuda الإندونيسي بلقب بطولة "Red bull clutch" في لعبة "Valorant".

واستضافت مدينة إسطنبول التركية في صالة فولكس أرينا نهائيات البطولة.

وفاز الفريق الإندونيسي باللقب بعد الفوز على حساب فريق Zen Esports البيروفي بنتيجة 3-1.

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وأقيمت المباراة النهائية بنظام Best Of 5.

وحصد الفريق الإندونيسي على جائزة قدرها 20 ألف دولار بعد التتويج باللقب.

وتأهل الفريق من مجموعته الرابعة بالفوز على منافسيه الأربعة بنتيجة 1-0.

وفي دور الـ 16 فاز على الفريق الألمان bubatzbuben بنتيجة 2-0.

وفي ربع النهائي فاز على team snakes بنفس النتيجة، ثم في نصف النهائي تفوق على Narodni Garda بنتيجة 2-0 أيضا.

Team Garuda Valorant Red bull clutch
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