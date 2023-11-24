خليفة معلول؟ رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هشام بكار

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

هشام بكار

تحدث أمير الحيزم رئيس الاتحاد المنستيري عن إمكانية انتقال هشام بكار ظهير الفريق إلى النادي الأهلي.

هشام بكار

النادي : الاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري
الأهلي

وقال الحيزم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هشام بكار هو مستقبل الجبهة اليسرى في تونس ويعتبر خليفة علي معلول".

وأضاف "عقد اللاعب معنا يمتد إلى صيف 2025".

وأوضح "الأهلي فريق يرغب اللاعبين في الانتقال إليه، وإذا وصلنا عرض يليق بنا وباللاعب وبالأهلي أيضا فلا توجد مشكلة".

وتابع "هناك اتصالات من جانب الأهلي ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

واختتم "فترة الانتقالات ستبدأ بعد شهر وسنفعل ما يحقق مصلحة اللاعب والنادي".

هشام بكار البالغ من العمر 22 عاما يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر والجناح الأيسر وقلب الدفاع أيضا.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ قيمته السوقية 475 ألف يورو.

ولعب هشام بكار 8 مباريات في الدوري التونسي هذا الموسم، وسجل هدفين حتى الآن.

هشام بكار الدوري التونسي الدوري المصري الأهلي الاتحاد المنستيري
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