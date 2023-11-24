Gaming - محمد طارق يواصل المنافسة في بطولة العالم لـ كلاش رويال

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد طارق - لايت

ينافس المصري محمد طارق في نهائيات بطولة العالم للعبة "كلاش رويال"، حيث تأهل للدور الثاني من المسابقة العالمية.

ويتنافس البطل المصري مع لاعبين من الصين وألمانيا واليابان والدومينيكان والمكسيك والبرازيل والبرتغال وإسبانيا.

ويحتل محمد والذي يُعرف باسم "محمد لايت" التصنيف الأول في اللعبة على مستوى العالم.

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ووصل محمد طارق إلى الدور الثاني بعدما فاز بنتيجة 2-0 على فاوست.

وسيلتقي محمد مع الخاسر من المباراة رقم 16 كما موضح في الجدول أدناه.

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وتتواصل المنافسات وتبدأ غدا السبت في الثانية ظهرا.

ويحصل الفائز الأول على جائزة 250 ألف دولار أمريكي، ثم يحصد الوصيف مبلغ 125 الأف دولار أمريكي فيما يحصد صاحب المركز الثالث جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار أمريكي.

محمد طارق كلاش رويال
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