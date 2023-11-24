من برلمان جاوتشو.. تكريم خاص لـ لويس سواريز في البرازيل

سيحظى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي بتكريم خاص من ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وسيقام التكريم يوم الخميس المقبل وسيحصل سواريز على ميدالية فاروفييلا للاستحقاق.

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن "الوسام هو الأعلى الذي يمنحه برلمان جاوتشو".

وأشار التقرير إلى أن "اقتراح التكريم جاء من النائب إيرتون أرتوس والنائب المرخص وجيلمار سوسيلا وزير الدولة للتطوير المهني في ريو جراندي دو سول".

ويقدم الوسام للأشخاص الذين حققوا تقدم اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي في الولاية البرازيلية، وتم تقديمه لأول مرة عام 1995.

وسيحصل سواريز على الجائزة "بسبب مسيرته الكروية وعمله الخيري مع سكان ريو جراندي دو سول".

الأوروجوياني البالغ 36 عاما خاض 49 مباراة في جميع المسابقات بقميص جريميو سجل 23 هدفا وصنع 16 وتوج بلقبين.

الهداف التاريخي لأوروجواي عاد مؤخرا لمنتخب بلاده تحت قيادة مارسيلو بييلسا لأول مرة بعد غيابه منذ نهائيات كأس العالم في ديسمبر 2022.

ويحتل جريميو المركز الرابع برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن بالميراس المتصدر قبل 4 جولات على النهاية.

وتوصل لويس سواريز لاتفاق مع إنتر ميامي على الانتقال إلى صفوفه قادما من جريميو البرازيلي.

وكان ريناتو جاوتشو مدرب جريميو كشف سابقا أن سواريز سيرحل عن النادي في شهر ديسمبر المقبل بنهاية الدوري البرازيلي.

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن سواريز وافق على الانتقال لإنتر ميامي بعقد لمدة سنة مع إمكانية مده لموسم آخر.

وبذلك سيعود سواريز لمجاورة زملائه السابقين في برشلونة والمتواجدين في إنتر ميامي حاليا، ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.