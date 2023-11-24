رائعة رونالدو رقم 15 تزين فوز النصر على الأخدود
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 21:56
كتب : FilGoal
سحق النصر ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي.
تقدم النصر سريعا في الدقيقة 13 بهدف سامي النجعي بعد تمريرة من سلطان الغنام.
وفي الدقيقة 55 أجرى لويس كاسترو مدرب النصر 3 تبديلات بنزول مارسيلو بروزوفيتش وعبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى بدلا من سيكو فوفانا وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب.
وبعد كرة عرضية فشل الحارس في الخروج لإبعادها، وصلت الكرة إلى رونالدو على اليمين، ليموه ثم يسدد في الدقيقة 77 مسجلا الهدف الثاني.
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر ⚽🔥
النصر 2 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/xkLZEqrfwL
وبتسديدة رائعة في الدقيقة 80 من خارج منطقة الجزاء، أرسل رونالدو الكرة فوق الحارس ليحرز ثالث أهداف النصر.
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
رونالدو يعزز النتيجة للنصر بهدف ثالث🔥⚽
النصر 3 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ulfPJCSZ6f
وبذلك يصل رونالدو إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر الذي يلاقي الحزم غدا السبت.