خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 21:48

كتب : أحمد الخولي

احتفال أنتوني موديست بهدفه ضد الجونة

يخوض الأهلي مباراته المقبلة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا بدون مهاجمه أنتوني موديست.

وعلم FilGoal.com أن موديست يغيب عن المباراة بسبب بسبب آلام في العضلة الضامة.

وتقام المباراة غدا السبت على استاد السلام، وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

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وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ولعب موديست حتى الآن 8 مباريات مع الأهلي، بواقع 5 في الدوري و3 في الدوري الإفريقي، وسجل هدفا وحيدا أمام الجونة.

وكان موديست البالغ من العمر 35 عاما هو ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من إمام عاشور، والمغربي رضا سليم.

وانضم المهاجم الفرنسي للأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي قضى معه موسما واحدا.

ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

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