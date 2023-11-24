جاكسون: لم أمتلك قميص رونالدو بسبب الفقر لكن لجأت لطريقة لأقتنيه

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

كشف نيكولاس جاكسون لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي إنه لم يتمكن من امتلاك قميص لـ كريستيانو رونالدو وقت تواجده مع ريال مدريد بسبب الفقر.

وقال المهاجم السنغالي لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "أحببت رونالدو كثيرا عندما كنت طفلا، كان إسمه على قميص كنت أرتديه دائما".

وأضاف "كان القميص ليس حقيقيا لأن الحقيقي باهظ الثمن ولا أستطيع شرائه بسبب الفقر".

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وتابع "كتبت إسم رونالدو ورقمه 7 بالقلم على قميصي وكنت أتظاهر بإنني هو، كان من الصعب مشاهدة جميع مبارياته بسبب الحاجة إلى دفع الأموال".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نذهب جميعا كأصدقاء إلى منزل واحد لنشاهد مباريات ريال مدريد ورونالدو".

وانتقل المهاجم السنغالي إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 37 مليون يورو من نادي فياريال الإسباني.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 7 أهداف رفقة البلوز خلال الموسم الجاري في 14 مباراة خاضها.

وبدأ جاكسون مسيرته الكروية في فريق كاسا السنغالي قبل أن ينتقل إلى فياريال فريق تحت 19 عاما في موسم 2019-2020 وفي 2020 ذهب إلى ميرانديس الإسباني على سبيل الإعارة قبل العودة للغواصات الصفراء والاستقرار هناك حتى الرحيل في الصيف الماضي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهة منافسه نيوكاسل غدا السبت في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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