كأس العالم للناشئين - ثلاثية إتشيفيري "الشيطان الصغير" تحقق الثأر لـ الأرجنتين ضد البرازيل

حقق منتخب الأرجنتين للناشئين ثأره من البرازيل وفاز بفضل ثلاثية تاريخية من كلاوديو إتشيفيري في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاما والمقامة في إندونيسيا.

يأتي ذلك الفوز للناشئين بعد 3 أيام من فوز الفريق الأول للتانجو على البرازيل في ملعب ماراكانا بتصفيات كأس العالم 2026.

سجل الثلاثية: كلاوديو إتشيفيري.

الثأر؟

بعد المباراة خرج دييجو بلاستني مدرب الأرجنتين وصرّح قائلا: "أردنا تحقيق الثأر، وكنا قادرين على فعل ذلك".

المدرب الذي سبق له اللعب لسيلتا فيجو وبوردو سابقا كظهير أيسر خسر كمدرب في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما بنتيجة 3-2 ما أهدى اللقب لناشئي البرازيل على حسابهم.

واليوم حقق منتخب الأرجنتين ثأره الشخصي بتحقيق الفوز على السامبا في مونديال الناشئين.

أرقام تاريخية

وبعد أرقام تاريخية تحققت في ماراكانا بعد مباراة الكبار، فأيضا مباراة الشباب شهدت أرقام تحدث لأول مرة. (طالع التفاصيل)

لأول مرة الأرجنتين تسجل 3 أهداف في مباراة رسمية في أي فئة سنية منذ 1998، وأول لاعب يسجل هاتريك في مرمى البرازيل منذ ليونيل ميسي في ودية أقيمت عام 2012.

ويعد أيضا إتشيفيري أول لاعب يسجل 3 أهداف في مواجهات برازيلية أرجنتينية في مباراة بكأس العالم.

وهو أول أرجنتيني أيضا يسجل هاتريك بقميص الأرجنتين في تاريخ كأس العالم للناشئين.

هاتريك

في الدقيقة 27 سجل إتشيفيري الهدف الأول بعد توغل ومجهود فردي بتسديدة من خارج المنطقة غالطت الحارس بعدما ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

صاحب القميص رقم 10 سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 58 بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة عقب مراوغة ثنائي الدفاع وسدد كرة قوية على يسار الحارس.

ثم سجل "الشيطان الصغير" الهدف الثالث بعد انفراد ومراوغة حارس المرمى والتسجيل في الشباك الخالية في الدقيقة 71.

الشيطان الصغير

حصل إتشيفيري على لقب "إل ديابيلتو" أي الشيطان الصغير بسبب تشابه أسلوب لعبه ومراوغاته مع ماركو إتشيفيري لاعب بوليفيا السابق والذي لقُب بـ "الشيطان".

موهبة ريفر بليت الصاعدة حصل على عقد احترافي في ديسمبر 2022 بعد شهرين من ظهوره الأول بقميص ريفر بليت.

ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 25 مليون يورو حتى نهاية 2024 ويرتفع لـ 50 مليون يورو بعد ذلك.

وسبق أن أشار لأبرز مهاراته قائلا: "لست متأكدا لكن أقوى شيء اعتقد إنه سرعتي لأنني سريعا للغاية، وأحاول الركض بالكرة والانطلاق للمقدمة".

ماذا بعد؟

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع ألمانيا في نصف النهائي بعدما تفوق الألمان على إسبانيا بهدف دون رد من توقيع باريس بيرنر من علامة الجزاء.

ويتبقى مقعدان في نصف النهائي يحُسمان غدا بين فرنسا وأوزبكستان، فيما تضمن إفريقيا مقعدا في نصف النهائي بلقاء مالي والمغرب.