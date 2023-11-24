منافس الأهلي المحتمل – اتحاد جدة يتعادل ضد الاتفاق في أول مباراة لـ جاياردو

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

اتحاد جدة

تعادل اتحاد جدة ضد الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لـ مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لاتحاد جدة والمنافس المحتمل للأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر فيتولى ستيفين جيرارد تدريب الاتفاق منذ بداية الموسم.

وسجل جورجينيو فينالدوم هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 41 بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء بعد تصدي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق لرأسية زميل فينالدوم.

وتعادل عبد الرزاق حمد الله لاتحاد جدة في الدقيقة 54 بعد خطأ في بناء اللعب من لاعبي الاتفاق واستخلص فابينيو الكرة ليمرر للمهاجم المغربي ويضعه في موقف 1 على 1 مع فيكتور ويتمكن من التسجيل.

وتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي في الموسم الماضي.

وتلك التجربة هي الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وارتفع رصيد اتحاد جدة ليصل إلى النقطة 25 ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما وصل الاتفاق للنقطة 23 في المركز السابع.

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