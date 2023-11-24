منافس الأهلي المحتمل – اتحاد جدة يتعادل ضد الاتفاق في أول مباراة لـ جاياردو
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 19:17
كتب : FilGoal
تعادل اتحاد جدة ضد الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.
وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لـ مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لاتحاد جدة والمنافس المحتمل للأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.
مارسيلو غاياردو في الظهور الأول مع #الاتحاد
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/daliScW6np— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
وعلى الجانب الآخر فيتولى ستيفين جيرارد تدريب الاتفاق منذ بداية الموسم.
وسجل جورجينيو فينالدوم هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 41 بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء بعد تصدي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق لرأسية زميل فينالدوم.
هدددددف!⚽
فينالدوم يعلن الهدف الأول في المباراة🔥⚽
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/uxjVRMawXk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
وتعادل عبد الرزاق حمد الله لاتحاد جدة في الدقيقة 54 بعد خطأ في بناء اللعب من لاعبي الاتفاق واستخلص فابينيو الكرة ليمرر للمهاجم المغربي ويضعه في موقف 1 على 1 مع فيكتور ويتمكن من التسجيل.
هدددددف!⚽
حمدالله يعود بـ #الاتحاد⚽️🔥
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Itin3omotB— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
وتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي في الموسم الماضي.
وتلك التجربة هي الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.
وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.
وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.
وارتفع رصيد اتحاد جدة ليصل إلى النقطة 25 ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما وصل الاتفاق للنقطة 23 في المركز السابع.