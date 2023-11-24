مران الزمالك - محاضرة معتمد جمال.. وتدريبات خططية لمواجهة أبو سليم

خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني في مران اليوم.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للقاء بطل ليبيا.

وألقى معتمد جمال محاضرة فنية سريعة على اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، بالإضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب.

وطالب جمال اللاعبين بتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية خاصة ركز فيها الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية منها التمرير السريع بين الخطوط، بالإضافة إلى العديد من الأفكار التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها في المباراة المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.