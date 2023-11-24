مؤتمر تين هاج عن المشاكل مع فاران.. وموقف المصابين من المشاركة ضد إيفرتون

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

علق إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على التقارير الإخبارية عن وجود مشاكل مع رافائيل فاران.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي: "لا أعرف ما تتحدث عنه، إنها شائعات، إنه لاعب مهم جدا، لكن هناك منافسة داخلية ويجب أن يتوفر ذلك في الأندية الكبيرة مثلنا".

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وكان صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن العلاقة بين الثنائي انهارت بعد اختلاف في وجهات النظر بينهما بعد استبعاد المدافع الفرنسي من الدربي ضد مانشستر سيتي.

وتابع "أندري أونانا جاهز لمواجهة إيفرتون، في حين أن راسموس هويلوند سيخضع لاختبارات بدنية".

وأضاف "لوك شو سيكون متاحا ضد إيفرتون إذ سينضم لقائمة الفريق، بينما جوني إيفانز في طريقه للعودة ولكنه ليس مستعدا بعد للمباراة، لن يغيب لمدة طويلة".

وغاب شو لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها يوم 25 أغسطس الماضي.

وتابع "خصم 10 نقاط من إيفرتون؟ الأمر يعتمد علينا دائما، بالرغم من أنهم سيكونوا لديهم حماس كبير وغاضبين فسيكون ذلك بمثابة الوقود بالنسبة للاعبيهم، لكن نهاية الأمر يعتمد علينا".

وواصل "لا أعرف تفاصيل خصم النقاط لذلك ليس لدي رأي، لكن أستطيع أن أتخيل أنهم يشعرون بالغضب".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن على مشارف شهرا هاما، ونتطلع للأمام بكل ثقة، لا توجد توقعات في الدوري الإنجليزي فلا يوجد مباريات سهلة لأحد، كل الفرق ستهدر نقاطا، لكن في في المباريات الأ5 الأخيرة انتصرنا في 4 وهذا يمنحنا الثقة في المباريات المقبلة".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ19 قبل الأخير بـ4 نقاط.

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