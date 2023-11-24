كأس مصر - دلفي يفجر أولى المفاجآت بإقصاء حرس الحدود.. ومكادي يقصي أسوان

طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية

يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة

وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة

خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب