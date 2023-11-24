كأس مصر - دلفي يفجر أولى المفاجآت بإقصاء حرس الحدود.. ومكادي يقصي أسوان

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 18:48

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أقيمت اليوم 9 مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت المباريات خروج حرس الحدود بالهزيمة من دلفي بهدف دون رد.

بينما نجى لافيينا وغزل المحلة والنجوم وأبو قير للأسمدة من الخروج بفضل ركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – دكرنس يطالب بإعادة مباراته مع طنطا بسبب المخالفات التحكيمية وإرهاب اللاعبين دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه دوري المحترفين – حصاد الجولة التاسعة.. الهاتريك الثالث وفريق جديد بالصدارة تحقيق في الجول - "مستريح" أم مظلوم؟ حارس الزرقا من المرمى إلى الجبل

وخرج أسوان بالخسارة أمام مكادي 2-0.

وجاءت النتائج كالتالي:

النجوم 1-1 المرج (5-4 بركلات الترجيح)

وي 4-1 اسكو

طنطا 4-3 سمنود

جمهورية شبين1-0 مركز شباب بسيون

غزل المحلة 1-1 سبورتنج كاسل (4-2 بركلات الترجيح)

دكرنس 2-1 بني عبيد

بروكسي 2-1 الإسكندرية للبترول

حرس الحدود 0-1 دلفي

أبو قير 1-1 الحمام (5-4 بركلات الترجيح)

لافيينا 1-1 نجوم مصر (4-3 بركلات الترجيح)

بترول اسيوط 2-0 مركز شباب مغاغة

مكادي 2-0 أسوان

وتختتم مباريات الدور التمهيدي الثاني غدا السبت بـ 4 مواجهات:

القناة × الشرقية

راية × المصري بالسلوم

مصر للمقاصة × الواسطى

وادي دجلة × الصيد بالدقي

أسوان حرس الحدود كأس مصر دلفي مكادي
نرشح لكم
طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة خليفة معلول؟ رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هشام بكار قائمة الأهلي - غياب معلول وموديست وكريستو أمام ميدياما خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب مران الأهلي - محاضرة من كولر في ختام الاستعدادات لمواجهة ميدياما باتشيكو: الفوز على مازيمبي رسالة للجميع.. والسعيد جوكر لا غنى عنه
أخر الأخبار
Gaming - تعرف على أندية بطاقات "الأيكون" في حدث Thunderstruck 2 ساعة | Gamers
مجموعة الأهلي - بن غيث: هذا الفارق بين بلوزداد والرجاء.. ودرفالو: كنا أذكياء أمام يانج أفريكانز 3 ساعة | الكرة الإفريقية
هدف ديمبيلي الأول وخطأ دوناروما يتصدران قمة الـ 7 أهداف بين باريس سان جيرمان وموناكو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية 3 ساعة | الدوري المصري
يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة 3 ساعة | الدوري المصري
كين يواصل هز الشباك وينصر بايرن ميونيخ على كولن.. وموقف لم يحدث من 13 عاما 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة 4 ساعة | ميركاتو
Gaming - تتويج Team Garuda بلقب بطولة Red bull clutch 4 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات