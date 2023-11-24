كأس مصر - دلفي يفجر أولى المفاجآت بإقصاء حرس الحدود.. ومكادي يقصي أسوان
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 18:48
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم 9 مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023-2024.
وشهدت المباريات خروج حرس الحدود بالهزيمة من دلفي بهدف دون رد.
بينما نجى لافيينا وغزل المحلة والنجوم وأبو قير للأسمدة من الخروج بفضل ركلات الترجيح.
وخرج أسوان بالخسارة أمام مكادي 2-0.
وجاءت النتائج كالتالي:
النجوم 1-1 المرج (5-4 بركلات الترجيح)
وي 4-1 اسكو
طنطا 4-3 سمنود
جمهورية شبين1-0 مركز شباب بسيون
غزل المحلة 1-1 سبورتنج كاسل (4-2 بركلات الترجيح)
دكرنس 2-1 بني عبيد
بروكسي 2-1 الإسكندرية للبترول
حرس الحدود 0-1 دلفي
أبو قير 1-1 الحمام (5-4 بركلات الترجيح)
لافيينا 1-1 نجوم مصر (4-3 بركلات الترجيح)
بترول اسيوط 2-0 مركز شباب مغاغة
مكادي 2-0 أسوان
وتختتم مباريات الدور التمهيدي الثاني غدا السبت بـ 4 مواجهات:
القناة × الشرقية
راية × المصري بالسلوم
مصر للمقاصة × الواسطى
وادي دجلة × الصيد بالدقي