مؤتمر كلوب عن مدح صلاح.. وسر التفاهم مع نونيز

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح وداروين نونيز

انهال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بالمديح على محمد صلاح لاعب فريقه بسبب الأداء الذي يقدمه كشف عن سر التفاهم بين الدولي المصري وداروين نونيز مهاجم الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقال المدير الفني الألماني عن مستوى محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي: "بإمكانه التحسن بالطبع، لكن هذا يعتمد على الاستمرارية والتفاصيل الصغيرة في المباريات".

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وأضاف "لماذا يكون أول من يأتي إلى التدريبات كل صباح والأخير في الرحيل إذا كان لا يريد التحسن؟ الأمر يتعلق باكتساب تلك الخبرة على مر السنين ليعرف أكثر عن كرة القدم".

وتابع "إنه لاعب مختلف تماما عن الذي وصل إلى هنا، وكان جيدا في ذلك الوقت، ولهذا السبب وقعنا معه، الآن يتمتع بخبرة في التعامل مع المواقف المختلفة، إنه مختلف تماما، إنه جيد حقا مع زملائه، يتطلع إليه جميع لاعبي الهجوم وهو يدعمهم".

وتابع "في البداية كان على صلاح أن يهتم أكثر بنفسه وأن يجد الطريقة لإثارة إعجابي وربما إثبات خطأ بعض الأشخاص، لقد اكتمل الأمر الآن، استمرار هذه الرغبة في التسجيل، أتمنى أن يستمر ذلك لفترة طويلة".

وواصل "لا يمكنك أن تصبح لاعبا في ليفربول إذا لم تكن ذكيا حقا في كرة القدم، ماذا ستفعل إذا ركضت بسرعة 900 ميل في الساعة ونظرت وتفكر في من لديه نفس السرعة ويكون في الموقع الصحيح، ومن المحتمل أن يكون ذلك صلاح".

واستمر "اللاعبون الآخرون سريعون أيضا، ولكن هذا هو السبب الذي يجعل نونيز وصلاح يبحثان عن بعضهما البعض، لا يعني ذلك أنهم يستبعدون الآخرين، إنها مجرد طريقة مختلفة للعب"

وأنهى حديثه قائلا: "كيف يدعم صلاح اللاعبين؟ جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة وربما فهم صلاح الموقف على الأرجح بشكل أفضل ورأى إمكانياته وأراد مساعدته، بدون إجراء محادثات طويلة بسبب بعض المشكلات اللغوية، كان ذلك بالتأكيد بداية لشراكة مميزة جدا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة، أي ستكون مباراة لصدارة الدوري أو تعزيز المركز الأول أو يخطف أرسنال الذي لديه 27 نقطة في المرتبة الثالثة مركز سيتي.

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