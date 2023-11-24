مؤتمر ربيعة: لا توجد ثقة زائدة للاعبين.. وسنتعامل بكل جدية للفوز على ميدياما

شدد رامي ربيعة لاعب الأهلي إنه لا يوجد ما يسمى بالثقة الزائدة للاعبين وكذلك سنتعامل بكل جدية للفوز على ميدياما الغاني.

ويواجه الأهلي منافسه ميديما في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه ميدياما غدا السبت في استاد القاهرة في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي: "لا توجد ثقة زائدة لدينا وسنتعامل بجدية لتحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "جاهزون لمواجهة ميدياما، وعندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز دائما للحصول على الـ3 نقاط، وذلك ما نسعى إليه ضد ميدياما".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة كل من:

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الهلال السوداني

القطن الكاميروني

وتوج الأهلي بالبطولة في العام الماضي بعد التعادل ضد الوداد المغربي بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.