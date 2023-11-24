تقرير: بعد إصابة رودريجو.. ريال مدريد لن يجبره على اللعب ضد قادش

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

رودريجو

تعرض رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لإصابة في الركبة أثناء فترة التوقف الدولي الماضي مع منتخب بلاده البرازيل أثناء خوض مباراة ضد الأرجنتين.

وفازت الأرجنتين على البرازيل بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ماراكانا"، ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويعاني رودريجو من التهابات في الركبة بعد تدخل عليه من أحد لاعبين منتخب التانجو.

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وقال برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير أشار أن النادي الملكي لن يُجبر الجناح البرازيلي على خوض مباراة الأحد المقبل ضد قادش، والحسم سيكون أثناء الحصص التدريبية.

بينما شبكة "DAZN" ادعت أن الجناح البالغ من العمر 22 عاما جاهزا لخوض المباراة بشكل طبيعي وإن الإصابة ليست قوية، وذلك ما أوضحته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أيضا.

وسيواجه ريال مدريد منافسه قادش يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف قادش المتصدر بـ34 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني قادش البرازيل الأرجنتين،البرازيل
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