موندو ديبورتيفو: برشلونة يحصل على موافقة لتسجيل روكي في الشتاء

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

فيتور روكي

حصل برشلونة على موافقة من رابطة الأندية الإسبانية بتسجيل فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارانيانسي البرازيلي في شهر يناير المقبل.

فيتور روكي

النادي : أتليتكو باراناينسي

برشلونة
الدوري الإسباني

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني قد حصل على موافقة خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لتسجيل اللاعب البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وادعت الصحيفة أن برشلونة كان سيحتاج إلى عمل رافعة اقتصادية أخرى لتسجيل روكي والصفقات الجديدة، لكن تمكن فعل ذلك دون الحاجة إلى رافعات اقتصادية أو بيع لاعبين.

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ويحتاج برشلونة إلى خدمات روكي مبكرا إذ كان من المفترض أن يبتدي عقده في الصيف المقبل حسبما كان الاتفاق مع بارانيينسي.

وشددت الصحيفة أن روكي سيقضي إجازة أعياد الميلاد في مدينة برشلونة.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني غدا السبت على ملعب دي فايكاس.

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