بيدري: أحب أن أكون منظما في الملعب.. لكن والدتي توبخني في المنزل

شدد بيدري لاعب فريق برشلونة الإسباني أنه يحب أن يكون منظما في الملعب، لكن الأمر ليس كذلك في المنزل وهنا تتدخل والدته.

وقال بيدري لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب أن أكون منظما في الملعب أكثر من المنزل، لكن تتدخل والدتي وتوبخني بسبب الفوضى في غرفتي".

وأضاف "قبل المباريات أفضل سماع الموسيقى الكلاسيكية حيث نشأت عليها ورأيت والدي يسمعونها، لذلك أحب المغني كويفيدو".

وأرسل لاعب الوسط الإسباني رسالة إلى زميله في الفريق جافي قائلا: "أبعث له الكثير من الشجاعة، أعلم أن هذا الوقت صعب بالنسبة له، تعرضت لعدة إصابات في الماضي، عندما تكون مصابا تقدر عندما تتمتع بالصحة كثيرا، سناسعد جافي جميعا دائما".

وحصل بيدري على جائزة من حفل ماركا بكونه اللاعب المفضل للجماهير، وعلى الجانب الآخر فاز زميله في الفريق روبرت ليفاندوفسكي على جائزة بيتشيتيتشي كونه هداف الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا.

بينما توج مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالوني على جائزة دي ستيفانو كلاعب الموسم خلال 2022-2023، بالإضافة إلى زامورا كأقل حارس تلقى أهدافا في الموسم.

وعلق بيدري صاحب الـ20 عاما على تتويجه بالجائزة قائلا: "هذه تعتبر مصدر فخر بالنسبة لي، منذ أن بدأت اللعب في أعلى مستوى ممكن شعرت بحب الجماهير، سعيد جدا وأشكر كل من صوت لي".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني غدا السبت على ملعب دي فايكاس.