دوري المحترفين – دكرنس يطالب بإعادة مباراته مع طنطا بسبب المخالفات التحكيمية وإرهاب اللاعبين

تقدم نادي دكرنس بطلب إلى اتحاد الكرة أعرب فيه عن رغبته بإعادة مباراته ضد طنطا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في تاسع جولات دوري المحترفين.

وأوضح دكرنس في خطابه أنه لم يُحتسب له ركلة جزاء رغم إشارة الحكم المساعد لحكم الساحة بالمخالفة على حارس طنطا.

كما أكد دكرنس أن الحكم محمد إبراهيم الدسوقي أرهب لاعبي الفريق بالإنذار والطرد حتى وصلت إلى 7 حالات لكل من يعترض على قراراته بطريقة لائقة.

وأوضح دكرنس أنه تعرض للظلم ذاته في الجولة الأولى ما جعله يخسر خمس نقاط تؤثر على موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل دكرنس المركز الـ13 بـ12 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين.