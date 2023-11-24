فرج عامر: صلاح محسن وخالد عبد الفتاح لن يعودا إلى سموحة.. والأهلي رفض طلبي

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن ناديه لن يطلب عودة صلاح محسن وخالد عبد الفتاح من الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث فرج عامر لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "من أريد ضمهم من الأهلي لن يوافق الأهلي على رحيلهم".

وعن هل يرغب ناديه في ضم صلاح محسن بعدما كان استعاره الموسم قبل الماضي قال: "صلاح محسن؟ لا لم نتحدث عنه".

وأردف "كنا نريد ضم لاعبين من مواليد 2005 وواعدين جدا لكن رفض الأهلي طلبنا، وهذا مؤشر أنه وضع خطة معينة لهما".

وبسؤاله عن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي أجاب "خالد عبد الفتاح لن يعود إلى سموحة لأننا نمتلك لاعبا في مركزه".

أما عن حمدي علاء المعار إلى ناديه من سموحة وهل يرغب في ضمه نهائيا أجاب فرج عامر "حمدي علاء ربما أرغب في ضمه نهائيا وهو لاعب ملتزم وإضافة كبيرة جدا لسموحة".

ويحتل سموحة المركز الـ12 في الترتيب بثماني نقاط بعد مرور ست جولات.