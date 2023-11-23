مورينيو: أنشيلوتي لن يصبح مجنونا لكي يترك ريال مدريد في تلك الحالة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما أن أي مدرب أمامه فرصة الاستمرار في ريال مدريد ويفكر في الرحيل فهو مجنون.

وعن رأيه في هل سوف يترك كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد من أجل منتخب البرازيل أجاب لقناة "تي جي 1" قائلا: "أعتقد أن المجنون فقط هو الذي سيترك ريال مدريد عندما يكون مطلوبا".

وواصل "متأكد أنه مع أول إشارة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز سوف يستمر أنشيلوتي لأنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له".

أخبار متعلقة:
شرط غريب من ساري للتدريب في الدوري السعودي تحقيق في الجول - "مستريح" أم مظلوم؟ حارس الزرقا من المرمى إلى الجبل مدرب فالنسيا يكشف لـ في الجول سر صحوة الخفافيش بلا تعاقدات

وينتهي تعاقد المدرب الإيطالي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية تعاقده مع الفريق الإسباني.

وكان إدنالدو رودريجز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال في تصريحات سابق نشرتها شبكة ESPN: "كارلو أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2024".

ريال مدريد أنشيلوتي البرازيل
نرشح لكم
مدرب فالنسيا يكشف لـ في الجول سر صحوة الخفافيش بلا تعاقدات كوندي يرد على "الانتقام منه لدعمه فلسطين" هيمنة من برشلونة على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني 2022-23 ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينجهام نصيحة من بويول إلى جافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: لقد دفعت الثمن غاليا ليس أتليتكو مدريد أو يوفنتوس.. الكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه موراتا تعرف على المتنافسين في جميع جوائز جلوب سوكر 2023 موندو: برشلونة سيحاول تعويض جافي من توتنام
أخر الأخبار
أجويرو يكشف سبب حبه لليفربول وعدم انضمامه له 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 28 دقيقة | كرة سلة
مورينيو: أنشيلوتي لن يصبح مجنونا لكي يترك ريال مدريد في تلك الحالة 55 دقيقة | الدوري الإسباني
شرط غريب من ساري للتدريب في الدوري السعودي 58 دقيقة | سعودي في الجول
تحقيق في الجول - "مستريح" أم مظلوم؟ حارس الزرقا من المرمى إلى الجبل 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب فالنسيا يكشف لـ في الجول سر صحوة الخفافيش بلا تعاقدات 2 ساعة | الدوري الإسباني
ألفيش مهدد بالحبس 9 سنوات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming – بينهم مبابي ورونالدو.. طرح أفضل 18 لاعبا في EA FC 24 في اللعبة 3 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة