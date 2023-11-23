مورينيو: أنشيلوتي لن يصبح مجنونا لكي يترك ريال مدريد في تلك الحالة

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما أن أي مدرب أمامه فرصة الاستمرار في ريال مدريد ويفكر في الرحيل فهو مجنون.

وعن رأيه في هل سوف يترك كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد من أجل منتخب البرازيل أجاب لقناة "تي جي 1" قائلا: "أعتقد أن المجنون فقط هو الذي سيترك ريال مدريد عندما يكون مطلوبا".

وواصل "متأكد أنه مع أول إشارة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز سوف يستمر أنشيلوتي لأنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له".

وينتهي تعاقد المدرب الإيطالي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية تعاقده مع الفريق الإسباني.

وكان إدنالدو رودريجز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال في تصريحات سابق نشرتها شبكة ESPN: "كارلو أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2024".