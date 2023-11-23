شرط غريب من ساري للتدريب في الدوري السعودي

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

كشف ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو عن شرطه للانتقال والعمل في أحد أندية الدوري السعودي.

وقال ساري في تصريحاته لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "السعودية؟ هل يمكنني التدخين هناك؟ سنرى بناء على ذلك".

وأضاف "هذا ليس شيئا سيحدث اليوم. إذا كنت أفكر في المستقبل، أود أن أظل مدرب لاتسيو في بعد الانتقال إلى ملعب فلامينيو".

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واختتم "إنه مشروع يؤمن به (الرئيس كلاوديو) لوتيتو كثيرا، حتى وإن كان بحاجة لضمانات".

ويلعب لاتسيو حاليا على ملعب أولمبيكو، بالاشتراك مع الغريم روما.

وارتبط اسم مدرب نابولي وتشيلسي السابق بالانتقال إلى الدوري السعودي في الآونة الأخيرة.

ولم يحظَ المدرب الشهير بالتدخين بأفضل بداية ممكنة للموسم الحالي، حيث يحتل المركز العاشر بفارق 14 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل المركز الثاني في مجموعته بفضل الفوز على فينورد الهولندي، ليبقى وراء المتصدر أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة.

ويمتد عقد ساري -64 عاما- مع لاتسيو حتى صيف 2025.

الدوري الإيطالي لاتسيو الدوري السعودي ماوريسيو ساري
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