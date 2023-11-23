كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط

بعد 5 دقائق إضافية، حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري المرتبط بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 85-79.

الربع الأول انتهى بتقدم الاتحاد بنتيجة 16-12.

وفي الربع الثاني عمق زعيم الثغر تفوقه بنتيجة 35-26.

الفارق بلغ ذروته عند 11 نقطة بنتيجة 41-30، ولكن بدأ الأهلي في تقليصه خطوة تلو الأخرى إلى أن وصل للتعادل 49-49.

ولكن انتهى الربع الثالث بتفوق الاتحاد 53-49.

وانقلبت النتيجة لصالح الأهلي عند 54-53، وعمق الأهلي تفوقه حتى 61-56، ولكن الاتحاد تمكن من التعادل مرة أخرى 61-61، واستمر سيره حتى 66-66، وهي نتيجة ختام الربع الرابع الذي قاد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي حسم الأهلي المباراة بنتيجة 85-79.

وتوقفت المباراة قبل الرميات الحرة الأخيرة وكل المتبقي من الوقت 3 ثوان، بسبب إلقاء جماهير الاتحاد لزجاجات على الملعب، قبل أن يتم إخلاء المدرجات من جماهير الاتحاد ويستأنف اللعب بعد توقف تجاوز 20 دقيقة.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز بمباراة الرجال الأولى بنتيجة 75-61.

ولكن الأهلي يتأهل إلى النهائي بفضل فوزه بمباراتي المرتبط تحت 18 عاما بنتيجة 79-56 ذهابا، ثم 63-57 إيابا.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة سموحة في نهائي دوري المرتبط.

وأقيمت منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وحسم سموحة تأهله لنهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة على حساب سبورتنج.

وفاز سموحة على سبورتنج بنتيجة 91-86 على صالة برج العرب، في ثاني مباريات نصف نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة. في مباراة امتدت لشوطين إضافيين من أجل الحسم.

وكان سبورتنج قد حسم المباراة الأولى لكبار الفريقين، فيما انتصر سموحة في مباراتي المرتبط.