مدرب فالنسيا يكشف لـ في الجول سر صحوة الخفافيش بلا تعاقدات

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 21:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبن باراخا

كشف روبن باراخا مدرب فالنسيا سر تطور الفريق تحت قيادته بدون تعاقدات كبرى في الدوري الإسباني.

وأقامت رابطة الدوري الإسباني La Liga مؤتمرا عبر "زووم"، بحضور باراخا ورافا بينيتيز مدرب سيلتا فيجو.

وخلال المؤتمر سأل FilGoal.com باراخا عن تطور فالنسيا معه مقارنة بالمواسم الماضية بدون تعاقدات كبرى.

وقال باراخا: "حاولنا أن نجد التركيبة الصحيحة مع الأدوات التي امتلكناها. أو على الأقل في ضوء الفرص المتاحة ماديا في النادي".

وأضاف "من الصحيح أن وضعنا المادي قادنا لاستغلال لاعبين صغار من الأكاديمية، ولديهم مستقبل رائع امامهم والكثير أيضا ليتعلموه".

وأوضح "الفكرة التي نحاول إظهارها هي أن هناك ما يقودنا غير النتائج. مثلما قال رافا (بينيتيز) حين تنظر إلى اللاعبين ولعبهم جيدا والتواصل الجيد بينهم والنظام، ثم تجدهم يملكون 7 نقاط فقط بينما كان يمكنهم أن يحصلوا على 14، لأنهم خسروا في بعض الأحوال التي كانت يجب أن يفوزوا بها".

وتابع "حين تكون النتائج في صالحك تصبح الأمور أسهل لأنك ستمر بأوقات صعبة في الموسم ويجب أن نحاول الحفاظ على الطريق والتركيز على أهدافنا لنواصل النمو، وهذا سيجعل الفريق أفضل ويطور الصغار".

واختتم "هناك أسماء عديدة بين 19 و20 سنة يلعبون في فرق مهمة بالدوري الإسباني في سن صغير وهذا مهم لهم ولأنديتهم".

ويحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات في 13 مباراة.

في الموسم الماضي بالكاد أفلت الخفافيش من الهبوط، حيث احتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة.

روبن باراخا فالنسيا الدوري الإسباني la liga
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