Gaming – بينهم مبابي ورونالدو.. طرح أفضل 18 لاعبا في EA FC 24 في اللعبة

أعلنت شركة EA Sports اليوم الخميس طرح أفضل 18 لاعبا منذ بداية موسم لعبتها الشهيرة EA FC 24.

جاء ذلك بسبب موسم "الجمعة السوداء" وتم طرح اللاعبين في الحزم المختلفة للعبة حتى من كان تمت إزالته منها سابقا.

واللاعبون الذين تم طرحهم هم كالتالي:

إرلينج هالاند (الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)

كيفين دي بروين (سينشيروناينز)

كيليان مبابي (ترايلبيزرز)

كارولين هانسن (ترايلبيزرز)

برونو فيرنانديز (الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)

أليكساندرا بوب (سينشيروناينز)

فيكتور أوسيمين ((الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)

بوكايو ساكا (الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)

صوفيا سميث (ترايلبيزرز)

جمال موسيالا (سينشيروناينز)

كريستيانو رونالدو (ترايلبيزرز)

ماركوس راشفورد (سينشيروناينز)

جواو كانسيلو (ترايلبيزرز)

ليوناردو بونوتشي (الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)

رافائيل لياو (ترايلبيزرز)

جيمس وار براوس (ترايلبيزرز)

فيرلاند ميندي (سينشيروناينز)

بيير كالولو (الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا)