سلة – إلى نهائي المرتبط.. سموحة يهزم سبورتنج وينتظر الاتحاد أو الأهلي

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 20:13

كتب : عاصم أحمد

فريق سموحة لكرة السلة

حسم سموحة تأهله لنهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة على حساب سبورتنج.

وفاز سموحة على سبورتنج بنتيجة 91-86 على صالة برج العرب، في ثاني مباريات نصف نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة. مباراة امتدت لشوطين إضافيين من أجل الحسم.

شوط المباراة الأول بين الفريقين انتهى بتقدم سبورتنج بفارق 8 نقاط، وبنتيجة 48-40.

سموحة استفاق بداية من الفترة الثالثة، لينتهي الشوط الثاني والوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بنتيجة 73-73.

وفي الوقت الإضافي، استعاد سموحة التفوق، ليحسم المباراة بنتيجة 91-86 بفارق 5 نقاط.

كان سبورتنج قد حسم المباراة الأولى لكبار الفريقين، فيما انتصر سموحة في مباراتي المرتبط، فكان سبورتنج بحاجة للفوز في لقاء الكبار الثاني بأي نتيجة.

وبذلك، تأهل سموحة إلى النهائي، على أن يعلن موعد المباراتين في توقيت لاحق.

وسينتظر سموحة الفائز بين الأهلي والاتحاد السكندري بعد قليل لملاقاته في النهائي، إذ حسم الاتحاد نتيجة المباراة الأولى، فيما فاز الأهلي بمباراتي المرتبط.

وسيلعب النهائي في القاهرة في حالة تأهل الأهلي لملاقاة سبورتنج، فيما ستلعب المباراتين في الإسكندرية بحالة تأهل الاتحاد السكندري حسبما صرح مسؤولو اتحاد السلة في وقت سابق.

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