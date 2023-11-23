انتهت سلة - الاتحاد السكندري (79)-(85) الأهلي.. الأحمر إلى نهائي المرتبط

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

فاز الأهلي بمباراتي المرتبط، ولكن هذا لا يكفي للتأهل، فقد فاز الاتحاد بمباراة الكبار الأولى.. بكلمات أخرى ودون حسابات معقدة: الفائز الليلة هو المتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.

أما بخصوص التفاصيل، فقد فاز مرتبط الأهلي تحت 18 عاما بنتيجة 79-56 ذهابا، ثم 63-57 إيابا.

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بينما فاز فريق رجال الاتحاد على الأهلي بنتيجة 75-61.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع سموحة في النهائي.

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إيهاب أمين يسجل الأخيرة ونهاية المباراة 85-79

عودة اللعب برميتين حرتين ضائعتين من إيهاب أمين

توقف يستمر طويلا.. وجمهور الاتحاد يغادر المدرجات

جماهير الاتحاد تلقي زجاجات على أرض الملعب

84-79

83-79

81-79

81-76

77-72

75-72

75-69

72-69

72-67 للأهلي

68-67 للأهلي

انطلاق 5 دقائق إضافية

نهاية الربع الرابع: الاتحاد 66-66 الأهلي

66-66

64-64

63-63

63-61 للأهلي

61-61

61-59

61-56

58-56 للأهلي

55-53

54-53.. الأهلي يقلب النتيجة

53-52

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 53-49 الأهلي

53-49

الاتحاد يسترد التقدم 51-49

49-49 التعادل

47-44 للاتحاد

42-34

41-30.. الفارق يتسع لزعيم الثغر

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 35-26 الأهلي

33-26

29-26 للاتحاد

20-20

18-18

نهاية الربع الأول: الاتحاد 16-12 الأهلي

11-9 للاتحاد

9-6 للأهلي

6-4 للاتحاد

4-4

بداية المباراة

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