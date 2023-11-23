في غياب الزمالك - الكشف عن مواعيد كأس السوبر المصري في الإمارات.. وأطراف نصف النهائي

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم عن الموسم الحالي بشكل رسمي.

وأعلن مجلس أبو ظبي بداية البطولة بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة أربعة فرق لأول مرة، يوم 25 ديسمبر المقبل.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

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وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

ولم تشهد البطولة اسم الزمالك، والذي أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق غيابه عن البطولة تنفيذا لعقوبة حرمانه من التواجد في البطولة بسبب اعتذاره عن عدم خوض النسخة الماضية.

الأهلي الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري بيراميدز
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