في غياب الزمالك - الكشف عن مواعيد كأس السوبر المصري في الإمارات.. وأطراف نصف النهائي

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم عن الموسم الحالي بشكل رسمي.

وأعلن مجلس أبو ظبي بداية البطولة بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة أربعة فرق لأول مرة، يوم 25 ديسمبر المقبل.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

إليكم جدول مباريات كأس السوبر المصري التي تقام يومي 25 و 28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد في #أبوظبي سارعوا بحجز تذاكركم لحضور مباريات كأس السوبر المصري الآن عبر الرابط: https://t.co/zRn3PswWjK pic.twitter.com/4dQSC5cvMc — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) November 23, 2023

وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

ولم تشهد البطولة اسم الزمالك، والذي أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق غيابه عن البطولة تنفيذا لعقوبة حرمانه من التواجد في البطولة بسبب اعتذاره عن عدم خوض النسخة الماضية.