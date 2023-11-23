خبر في الجول – بعد منافسة مع الأهلي والنور.. يد الزمالك يحسم صفقتين من الطيران

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:17

كتب : عاصم أحمد

الزمالك - بيان رسمي

اقترب نادي الزمالك من إبرام صفقتين جديدتين لتدعيم فريق كرة اليد بالنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك اقترب جدا من حسم ضم عبد الله إمام ظهير أيمن يد الطيران، وأحمد حسن الظهير الأيسر للفريق.

وجاء حسم الزمالك لصفقة عبد الله إمام بعد منافسة مع الأهلي والنور السعودي، واللذان أرسلا عروضا رسمية لضم اللاعب كذلك.

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وقال مصدر مسؤول من الزمالك لـFilGoal.com: "سنرسل قيمة الصفقة خلال ساعات للحصول على الاستغناء الخاص به".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي وقع لنادي الزمالك على عقود لمدة ثلاث سنوات ونصف بالفعل.

يجيد عبد الله إمام اللعب مركز الظهير الأيمن، ليكون بديلا للأسطورة أحمد الأحمر، ومن مواليد عام 2001.

على الجانب الآخر، يلعب أحمد حسن ظهير أيسر، ومن مواليد عام 2001.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 9 ديسمبر المقبل في كأس السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات.

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